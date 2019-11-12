Экономика

14:55 12.11.2019

Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года

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Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что стратегическая цель страны – выполнить необходимые критерии и ввести евро к концу следующего срока правительства.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Пленкович сказал на экономической конференции во вторник.

Ранее в этом году Хорватия направила Европейскому центральному банку письмо о намерениях присоединиться к механизму валютного курса ЕС (ERM-2) – следующим шагом после этого является переход на евро.

"Мы планируем присоединиться к ERM-2 во второй половине 2020 года, там мы планируем провести от двух с половиной до трех лет. Тогда переход на евро может произойти самое раннее в 2023 году или в начале 2024-го", – сказал Пленкович.

Он сказал, что одними из основных преимуществ для Хорватии от введения евро будет устранение валютных рисков, снижение стоимости заимствований и повышение конкурентоспособности экономики.

Хорватия прилагает усилия, чтобы контролировать свой бюджетный баланс и уменьшить государственный долг до 60% ВВП в ближайшие несколько лет, что является одним из ключевых критериев присоединения к евро.

Теги: #хорватия #евро #валюта
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