Экономика

13:47 12.11.2019

Мининфраструктуры к концу 2019г намерено представить обновленные "Укравтодор" и "Укртрансбезопасность", запустить е-ТТН

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Мининфраструктуры к концу 2019г намерено представить обновленные "Укравтодор" и "Укртрансбезопасность", запустить е-ТТН

Министерство инфраструктуры Украины намерено к концу 2019 года представить обновленные Госслужбу по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Наша цель - перезагрузить чрезвычайно важные организации "Укравтодор" и "Укртрансбезопасность". К сожалению, их система координат совершенно сломана, и мы намерены это изменить. К концу года мы презентуем, как будут работать эти две организации, какие функции мы у них заберем", - сказал он во время презентации планов Мининфраструктуры на ближайшие пять лет в Харькове во вторник.

Кроме того, до 2020 года министерство планирует запустить в пилотном режиме электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН), а также сервисы "Электронный кабинет перевозчика" и "Единое морское окно".

Помимо этого в планах ведомства до конца 2019 года провести тендеры на закупку 30 новых троллейбусов для Луцка и новых трамвайных вагонов для Киева.

"Но наша общая цель - построить за следующий год более 4 тыс. км дорог местного и государственного значения", - напомнил министр.

По его словам, Мининфраструктуры намерено максимально привлекать к процессу сотрудничества с международными финансовыми организациями (МФО) местные органы власти.

"Нужно перестать их (МФО – ИФ) бояться... Мы отдельно будем говорить со всеми руководителями облгосадминистраций, рассказывать, какие инструменты мы можем совместно делать, чтобы вместе строить дороги", - добавил он.

При этом Криклий отметил, что в 2020 году министерство хочет снизить смертность на дорогах на 30%. Для этого, по его словам, планируется соорудить более 1,5 тыс. пешеходных переходов; 87 светофорных объектов с табло, показывающими текущую скорость движения транспортного средства перед въездом в населенные пункты; поставить средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах; обустроить 35 нерегулируемых пешеходных переходов светофорами "по требованию" для дорог с интенсивным движением; нанести дорожную разметку со встроенным светоотражающим элементом cat eye на 441 объекте; сделать 266 развязок кольцевого типа с малым и средним размером центрального островка и 31 амортизационный отбойник на автодорогах государственного значения вне населенных пунктов.

Помимо этого в планах Мининфраструктуры запретить для перевозки пассажиров: использование переоборудованных автобусов; использование транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности (кроме городских маршрутов); использование автобусов, которые не оборудованы устройствами по контролю соблюдения рабочего времени и времени отдыха водителей (тахографами).

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2020 году намерено восстановить семь дорог в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Теги: #укравтодор #планы #мининфраструктуры #укртрансбезопасность
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