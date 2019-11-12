Экономика

12:30 12.11.2019

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

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Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Германская аdidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, планирует закрыть две фабрики по производству сникеров в США и Германии.

Выпуск этого вида спортивной обуви будет перенесен на современное автоматизированное оборудование на предприятиях во Вьетнаме и Китае, сообщает The Wall Street Journal.

Фабрика в Германии расположена в Ансбахе, в Штатах - в пригороде Атланты. На этих предприятиях занято около 200 сотрудников, объем их производства составляет менее 1% от общего выпуска спортивной обуви adidas.

Предприятия прекратят работу к апрелю следующего года. Обе фабрики были открыты в последние три года в рамках плана по переносу производства ближе к покупателю, который теперь вызывает вопросы, отмечается в статье.

Представитель adidas заявила, что решение не связано с продолжающимися торговыми спорами между США и Китаем.

Котировки акций adidas снижаются на 0,7% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании взлетела почти в 1,5 раза и составляет сейчас порядка 53 млрд евро.

Теги: #adidas #сша #китай #фрг
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