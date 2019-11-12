Экономика

11:25 12.11.2019

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

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ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) подал в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пакет документов для получения лицензии на транспортировку природного газа, сообщила пресс-служба компании.

"Предпосылкой для получения лицензии должна стать сертификация компании в качестве оператора газотранспортной системы регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, компания подала заявку в НКРЭКУ на сертификацию 4 октября.

"В настоящее время ОГТСУ ожидает предварительного заключения по сертификации от НКРЭКУ, а до конца текущего года – финального вывода украинского и европейского регуляторов", – напомнили в компании.

Там также добавили, что с момента начала кампании по подписанию с газовыми трейдерами, газосбытовыми предприятиями, операторами газораспределительных сетей, а также предприятиями-нерезидентами договоров на транспортировку природного газа с 2020 года, ОГТСУ заключил контракты со 105 контрагентами, еще с 57 находится в стадии обработки договоров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Теги: #гтс #газ #лицензии #нкрэку
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