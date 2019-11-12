Экономика

11:12 12.11.2019

Польша пока не штрафовала Wintershall Dea в ходе расследования "Северного потока 2" - компания сотрудничает с антимонопольным регулятором

3 мин читать
Польша пока не штрафовала Wintershall Dea в ходе расследования "Северного потока 2" - компания сотрудничает с антимонопольным регулятором

Wintershall Dea находится в диалоге с польским антимонопольным регулятором UOKIK, который возбудил дело в отношении партнеров по проекту "Северный поток 2", и она не подверглась штрафу, который был наложен на французскую Engie, прокомментировал журналистам в Абу-Даби председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним на 40 млн евро.

"Я не могу комментировать ситуацию с Engie, потому что у меня больше информации о Wintershall Dea. В отношении Wintershall Dea не было выставлено никаких штрафов, мы с самого начала процесса сотрудничали с регулятором, как мы всегда поступаем, и на все вопросы были даны ответы", - сказал Мерен.

Он выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" завершится в этом году.

Комментируя полученное в конце октября последнее согласование на строительство - от Дании, он сказал: "Разрешение Дании - это последнее звено, теперь проект имеет все разрешения. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км (280 км по двум ниткам - ИФ)".

"Я уверен, что строительство будет закончено в этом году. Конечно зимние условия на Балтике тяжелые, но у нас есть опыт зимних работ в Северном море и Норвежском море", - добавил Мерен.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. К настоящему времени уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода. Строительство магистрали может возобновиться по истечении месяца (отводимого на возможные обжалования) с момента выдачи разрешения.

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Теги: #северный_поток_2 #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 12.11.2019
Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

16:49 11.11.2019
Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

16:58 10.11.2019
Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

16:42 10.11.2019
Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

15:53 10.11.2019
Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

00:05 10.11.2019
Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

18:57 09.11.2019
РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

18:04 09.11.2019
Консул Украины в Польше посетил задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

Консул Украины в Польше посетил задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

16:20 09.11.2019
В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Урожай зерновых в Украине в 2019г предварительно составит 74 млн тонн

Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Vodafone сократил убыток в I финполугодии, улучшил прогноз

Европейские рынки акций растут на фоне надежд на отсрочку пошлин на автомобили из ЕС

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

Банк Франции ожидает замедления роста ВВП страны в IV квартале

Готовность КПВВ "Каланчак" – 97%, "Чонгар" – 95%

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 21 млн тонн зерновых

WeWork предложила должность CEO главе T-Mobile

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА