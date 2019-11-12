Польша пока не штрафовала Wintershall Dea в ходе расследования "Северного потока 2" - компания сотрудничает с антимонопольным регулятором

Wintershall Dea находится в диалоге с польским антимонопольным регулятором UOKIK, который возбудил дело в отношении партнеров по проекту "Северный поток 2", и она не подверглась штрафу, который был наложен на французскую Engie, прокомментировал журналистам в Абу-Даби председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним на 40 млн евро.

"Я не могу комментировать ситуацию с Engie, потому что у меня больше информации о Wintershall Dea. В отношении Wintershall Dea не было выставлено никаких штрафов, мы с самого начала процесса сотрудничали с регулятором, как мы всегда поступаем, и на все вопросы были даны ответы", - сказал Мерен.

Он выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" завершится в этом году.

Комментируя полученное в конце октября последнее согласование на строительство - от Дании, он сказал: "Разрешение Дании - это последнее звено, теперь проект имеет все разрешения. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км (280 км по двум ниткам - ИФ)".

"Я уверен, что строительство будет закончено в этом году. Конечно зимние условия на Балтике тяжелые, но у нас есть опыт зимних работ в Северном море и Норвежском море", - добавил Мерен.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. К настоящему времени уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода. Строительство магистрали может возобновиться по истечении месяца (отводимого на возможные обжалования) с момента выдачи разрешения.

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.