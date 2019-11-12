Экономика

10:36 12.11.2019

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 21 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 21 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 11 ноября 2019 года экспортировала 20,944 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 39,7% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 12,22 млн тонн пшеницы, 5,12 млн тонн кукурузы, 3,36 млн тонн ячменя.

По состоянию на 11 ноября этого года также экспортировано 131,1 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.

Теги: #зерновые #экспорт
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