Экономика

10:15 12.11.2019

WeWork предложила должность CEO главе T-Mobile

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WeWork предложила должность CEO главе T-Mobile

Американская WeWork ведет переговоры с главным исполнительным директором оператора связи T-Mobile US Inc. Джоном Леджером о его переходе на пост главы коворкингового стартапа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Материнская компания WeWork, We Co., ищет руководителя, который сможет стабилизировать ситуацию в компании. В прошлом месяце SoftBank Group Corp. приобрел контрольный пакет акций стартапа после неудавшейся попытки WeWork провести IPO.

Стартап ищет нового CEO, который сможет начать работу в январе, сообщили источники. Пока нет гарантий, что Леджер примет предложение и что у него не будет конкурентов. WeWork также ведет переговоры с другими потенциальными кандидатами, сказал один из источников.

WeWork готовилась к проведению IPO, однако в сентябре была вынуждена отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов. В результате сооснователь компании Адам Нойманн, занимавший должность CEO, был вынужден покинуть свой пост.

WeWork фокусируется на недвижимости: компания арендует помещения на длительный срок, ремонтирует их и делит на офисы, а затем сдает в аренду другим фирмам на небольшой период времени.

Теги: #сша #кадры #wework
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