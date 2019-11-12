Экономика

09:49 12.11.2019

Бонусы на Уолл-стрит могут упасть в 2019 году - Johnson Associates

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Бонусы на Уолл-стрит могут упасть в 2019 году - Johnson Associates

Бонусы трейдеров и банкиров с Уолл-стрит могут упасть в этом году несмотря на то, что результаты третьего квартала оказались лучше ожиданий.

Размер премиальных выплат трейдерам на рынке акций может сократиться на величину до 15%, в сфере андеррайтинга - до 10%, на рынке инструментов с фиксированной доходностью, а также в сфере управления активами - до 5%, сообщает консалтинговая компания Johnson Associates Inc.

"Выплаты падают на здоровом рынке - это говорит нам о том, насколько сейчас реально велика конкуренция", - заявил управляющий директор фирмы Алан Джонсон в интервью агентству Bloomberg.

Геополитическая напряженность и уровни процентных ставок оказывали негативное влияние на рынки капиталов в последнее время, и хороший третий квартал вряд ли сможет компенсировать наихудшее за десятилетие первое полугодие для торговых подразделений банков. Это обусловлено тем, что обычно последние три месяца в году бывают достаточно слабыми, отмечает Джонсон.

В то же время рост бонусов в хедж-фондах и инвестиционных фондах в этом году может достичь 5% из-за притока денежных средств в них. При этом размер премий в сфере консалтинговых услуг инвестбанков может подняться на аналогичную величину.

В Johnson Associates не ожидают улучшения ситуации в финсекторе в следующем году. Снижение процентных ставок и замедление темпов роста мировой экономики приводят к ухудшению прогнозов выручки крупнейших банков США, которые теперь сосредоточены на сокращении расходов для поддержания прибыли.

Теги: #сша #johnson #банкиры #трейдеры #уолл_стрит
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