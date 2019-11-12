Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

Олег Бахматюк и принадлежащий ему агрохолдинг "Укрлендфарминг" в конце октября направили Фонду гарантирования вкладов физлиц как арбитражному управляющему официальное предложение о поэтапном погашении 8 млрд грн долгов принадлежащим бизнесмену и выведенным с рынка банкам - VAB Банку и "Финансовой инициативе", а также о внесении 500 млн грн гарантийного взноса.

"Далее – по 1 млрд грн в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования", – заявил Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он уточнил, что последнюю неделю проводил активные переговоры на Ближнем Востоке, в частности с представителями компании Cargill.

"Я никуда не бегал, активно работаю", – прокомментировал бизнесмен сообщения о якобы побеге в связи с начавшимися 11 ноября задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

Бахматюк отметил, что в ближайшие дни продолжит переговоры с торговыми компаниями и инвесторами по ранее намеченной программе, однако затем планирует вернуться в Украину и будет работать с адвокатами.

По его словам, "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

"Мы не ожидали таких шагов, так как, по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением. Это попытка поломать всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает. Это какой-то сюр и двойные стандарты", – подчеркнул Бахматюк.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 11 ноября по подозрению в завладении средствами выданного в 2014 году стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB Банка и компаний, связанных с экс-владельцем банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.