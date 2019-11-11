Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

Решение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив.

"В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.

В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.

Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования.

"Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.

По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего.

"Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.

Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.

Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1.