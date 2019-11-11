Экономика

20:12 11.11.2019

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

2 мин читать
Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

Решение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив.

"В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.

В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.

Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования.

"Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.

По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего.

"Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.

Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.

Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1.

Теги: #нбу #овгз #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 11.11.2019
НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

13:20 11.11.2019
НБУ установил справочный курс гривни на уровне 24,51 грн/$1

НБУ установил справочный курс гривни на уровне 24,51 грн/$1

19:31 08.11.2019
НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

18:39 08.11.2019
Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

14:38 08.11.2019
Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

19:49 07.11.2019
Совет НБУ в вопросах выбора руководителя разделился 4 на 4

Совет НБУ в вопросах выбора руководителя разделился 4 на 4

19:30 07.11.2019
Правоохранители в Киеве разоблачили в мошенничестве сотрудницу Нацбанка и ее сообщника

Правоохранители в Киеве разоблачили в мошенничестве сотрудницу Нацбанка и ее сообщника

15:48 07.11.2019
Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

Внеочередное заседание совета НБУ завершилось безрезультатно – источник

10:53 07.11.2019
Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов превысил 100 млрд грн

Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов превысил 100 млрд грн

19:06 05.11.2019
Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

"Нафтогаз" увеличит в ноябре цену на газ для населения на 14,7%

Верховный суд снял запрет на принудительную продажу акций Проминвестбанка

Зеленский заявил, что в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями

Зеленский: иностранцы получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие народ на всеукраинском референдуме

ПОСЛЕДНЕЕ

МХП Косюка отрицает прямую связь между взносами в "Фонд поддержки реформ" в период Порошенко и его лоббизмом в США

Alibaba установила рекорд продаж в День одиноких людей - более $38 млрд

"Нафтогаз" увеличит в ноябре цену на газ для населения на 14,7%

Более 90% CEO ожидают роста своих компаний в 3-летней перспективе – обзор

Распродажа на AliExpress в понедельник вызвала временную задержку в работе платежных сервисов ПриватБанка

Верховный суд снял запрет на принудительную продажу акций Проминвестбанка

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

BP не планирует участвовать в IPO Saudi Aramco

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8-10 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА