Распродажа на AliExpress в понедельник вызвала временную задержку в работе платежных сервисов ПриватБанка

Распродажа, осуществляемая китайским интернет-магазином AliExpress в понедельник, вызвала временную задержку в работе платежных сервисов ПриватБанка (Киев).

"В связи с началом распродаж на AliExpress зафиксирована значительная нагрузка на процессинг, в несколько раз превышающая стандартный объем до 30 тыс. платежей в минуту. Очередь платежей банк обрабатывает в максимально возможном тайминге", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

Ранее правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.