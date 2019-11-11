Экономика

14:23 11.11.2019

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

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Goldman Sachs Group Inc. подвергнется проверке в США после серии сообщений в Twitter о гендерной дискриминации при назначении кредитных лимитов по карте Apple Card, сообщило агентство Bloomberg.

Скандал начался с нескольких твитов Дэвида Хайнмайера Хэнсона, который заявил, что его жена получила в двадцать раз меньший кредитный лимит, хотя у нее кредитная история лучше.

В комментариях к первому сообщению Хэнсона сооснователь Apple Стив Возняк написал, что у него и его жены была похожая ситуация и он получил в десять раз больший кредитный лимит.

Пресс-секретарь Goldman Sachs Эндрю Уилльямс заявил, что кредитные лимиты определяются по уровню платежеспособности человека, вне зависимости от пола, возраста, расы или сексуальной ориентации. Хэнсон же отреагировал на комментарий компании и заявил, что слова Уилльямса не объясняют, почему после шумихи в Twitter его жене тут же повысили кредитный лимит без дополнительных документов.

Между тем в департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк подчеркнули, что существование любого алгоритма, ущемляющего права женщин, противоречит законам штата. Будет проведено расследование.

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