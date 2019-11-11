Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8-10 ноября
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8-10 ноября.
|Тендер
|Ожид. ст-ть, млн грн
|Ссылка
|Организатор
|ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС 750 кВ «Вінницька» з заміною АТ-2, ТПР АТ-2, встановленням АТ-1, ТПР АТ1 та впровадженням прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область (І Черга) Інв. № 91/001788/02/001068, 91/001788/04/001122, 001069, 001055, 001056, 001066 45454000-4 Реконструкція
|318.58
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003439-b
|Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
|ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», Львівська та ІваноФранківська області. Виконання повного комплексу робіт з придбанням обладнання за І чергою будівництва «ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани» (інв.№ новий) та ІІ чергою «Реконструкція ПС 750 кВ «Західноукраїнська» (інв.№ новий) 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач
|303.78
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003302-b
|Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
|ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець км 0+000 - 97+000 (окремими ділянками))
|300.03
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001047-a
|Служба автомобільних доріг у Тернопільській області | 25887079
|Стрілочні переводи
|171.10
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001196-a
|Філія "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 40081347
|Електрична енергія
|112.33
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-000729-b
|КП "Вінницяоблводоканал" | 03339012
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Турківського, Старосамбірського та Сколівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|71.96
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001562-a
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Реконструкція з добудовою корпусів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного-навчального закладу на 450 місць (350 учнівських та 100 місці дошкільного віку) в с. Камянка Глибоцького району Чернівецької області
|57.29
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001159-c
|Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації | 02147300
|Роботи з нового будівництва корпусу ЗШС №6 в мікрорайоні «Пасічна» в м. Івано-Франківську
|56.20
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-000906-a
|Управління капітального будівництва міськвиконкому. | 05397574
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Сокальського та Радехівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|48.92
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001474-a
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Яворівського та Мостиського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|45.63
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001154-c
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Городоцького та Пустомитівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|40.79
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001138-c
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського та Золочівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|39.64
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003468-b
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Більмацький район)
|39.27
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001770-b
|Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області" | 42698149
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївського та Стрийського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|37.92
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001119-c
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Послуги з перевезення регулярними авіаційними рейсами
|34.38
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001622-b
|АТ "Укрпошта" | 21560045
|09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)
|33.77
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001368-b
|Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради" | 03340989
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Жовківського району Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|28.43
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001568-a
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Жидачівського району Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|27.27
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001152-c
|Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
|Конструкційні матеріали (Система антикорозійна холодного нанесення)
|27.17
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-002691-b
|АТ "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" | 00156630
|ДК 021:2015 код 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Компактні міські автобуси для філій ПрАТ "Укргідроенерго").
|25.92
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001973-b
|Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» | 20588716
Данные: "Прозорро"