Экономика

14:19 11.11.2019

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8-10 ноября

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В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8-10 ноября.

 

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС 750 кВ «Вінницька» з заміною АТ-2, ТПР АТ-2, встановленням АТ-1, ТПР АТ1 та впровадженням прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область (І Черга) Інв. № 91/001788/02/001068, 91/001788/04/001122, 001069, 001055, 001056, 001066 45454000-4 Реконструкція 318.58 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003439-b Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», Львівська та ІваноФранківська області. Виконання повного комплексу робіт з придбанням обладнання за І чергою будівництва «ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани» (інв.№ новий) та ІІ чергою «Реконструкція ПС 750 кВ «Західноукраїнська» (інв.№ новий) 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач 303.78 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003302-b Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець км 0+000 - 97+000 (окремими ділянками)) 300.03 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001047-a Служба автомобільних доріг у Тернопільській області | 25887079
Стрілочні переводи 171.10 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001196-a Філія "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 40081347
Електрична енергія 112.33 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-000729-b КП "Вінницяоблводоканал" | 03339012
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Турківського, Старосамбірського та Сколівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 71.96 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001562-a Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Реконструкція з добудовою корпусів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного-навчального закладу на 450 місць (350 учнівських та 100 місці дошкільного віку) в с. Камянка Глибоцького району Чернівецької області 57.29 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001159-c Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації | 02147300
Роботи з нового будівництва корпусу ЗШС №6 в мікрорайоні «Пасічна» в м. Івано-Франківську 56.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-000906-a Управління капітального будівництва міськвиконкому. | 05397574
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Сокальського та Радехівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 48.92 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001474-a Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Яворівського та Мостиського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 45.63 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001154-c Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Городоцького та Пустомитівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 40.79 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001138-c Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського та Золочівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 39.64 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003468-b Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Більмацький район) 39.27 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001770-b Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області" | 42698149
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївського та Стрийського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 37.92 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001119-c Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Послуги з перевезення регулярними авіаційними рейсами 34.38 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001622-b АТ "Укрпошта" | 21560045
09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія) 33.77 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001368-b Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради" | 03340989
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Жовківського району Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 28.43 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001568-a Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Жидачівського району Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 27.27 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001152-c Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації | 40301597
Конструкційні матеріали (Система антикорозійна холодного нанесення) 27.17 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-002691-b АТ "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" | 00156630
ДК 021:2015 код 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Компактні міські автобуси для філій ПрАТ "Укргідроенерго"). 25.92 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-001973-b Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» | 20588716

Данные: "Прозорро"

Теги: #прозорро #prozorro
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