Европейские рынки акций снижаются на ослаблении оптимизма в отношении переговоров США-КНР

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне ослабления оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:32 опустился на 0,17% и составил 404,73 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,53%, германский DAX - на 0,19%, французский CAC 40 меняется незначительно. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,26% и 0,46% соответственно.

Надежды на прогресс в торговых переговорах возросли в минувший четверг, когда официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Однако президент США Дональд Трамп назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам в минувшую пятницу.

По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. В годовом выражении ВВП в июле-сентябре увеличился на 1% после повышения на 1,3% во втором квартале, что стало минимальной отметкой за последние девять лет. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,1%.

В лидерах падения в понедельник оказались акции банков и предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей, тогда как бумаги сектора здравоохранения выросли.

Цена бумаг крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group снизилась на 2,2%, Anglo American - на 2,8%, Rio Tinto - на 2,1%, Glencore - на 2,8%. Бумаги ArcelorMittal, крупнейшего сталепроизводителя мира, подешевели на 0,2%, Voestalpine - на 0,4%, Salzgitter - на 1,3%.

Котировки акций британской сети магазинов Greggs Plc подскочили на 16%. Ритейлер отчитался о значительном росте продаж и повысил прогноз прибыли на 2019 год.

Акции британской финансовой компании Virgin Money Ричарда Брэнсона подешевели на 2,9%.