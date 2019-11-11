Moody's ухудшило до "негативного" прогноз рейтингов Великобритании
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенные кредитные рейтинги Великобритании на уровне "Aa2", но изменило прогноз по ним на "негативный" со "стабильного".
Ухудшение прогноза по рейтингам в агентстве объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты Moody's отмечают ослабление британских институтов, вынужденных справляться со множеством политических вызовов, с которым они столкнулись за последнее время. Во-вторых, они полагают, что экономическая и бюджетная стабильность Великобритании будет ослабляться в дальнейшем и станет более восприимчивой к шокам, чем предполагалось ранее.
В сообщении Moody's отмечается, что "возросшая инертность и, временами, паралич, характеризующие процесс принятия политических решений" в период подготовки к выходу Великобритании из ЕС, показывают, насколько ухудшились "функциональность и предсказуемость, которые всегда отличали институциональную среду Великобритании".
Brexit стал катализатором ухудшений, которые, как ожидают в Moody's, сохранятся в течение некоторого времени, с учетом того, что обсуждение условий торгового соглашения Великобритании и ЕС по-прежнему провоцирует множество споров.
Одним из наиболее важных моментов с точки зрения кредитных рейтингов является тот факт, что приверженность Великобритании бюджетной дисциплине ослабевает, отмечают в Moody's.
Это находит отражение в статданных: спустя несколько лет финансовой консолидации, долговая нагрузка Великобритании остается высокой, при том что размер госдолга в настоящее время лишь незначительно ниже пикового уровня в 86,9% ВВП, зафиксированного в 2015 году, и маловероятно, что он существенно снизится в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе агентства.
Базовый прогноз Moody's предполагает, что госдолг Великобритании останется около 85% ВВП в следующие 3-4 года при отсутствии неожиданных экономических шоков, и в дальнейшем будет снижаться. Однако эксперты агентства отмечают риск того, что долговая нагрузка страны начнет расти в отсутствие курса на снижение долга при нынешнем политическом климате.
Помимо высокой долговой нагрузки, негативным фактором для кредитоспособности Британии является более слабый, чем ожидалось, экономический рост, связанный, в частности, с падением инвестиций бизнеса после референдума по Brexit, отмечают в Moody's.
Среди позитивных рейтинговых факторов эксперты агентства отмечают диверсифицированность британской экономики, стабильность структуры монетарной политики и устойчивость рынка труда.
Долгосрочные рейтинги Великобритании по шкале S&P Global Ratings находятся на уровне "AA" с "негативным" прогнозом, по шкале Fitch рейтинг "AA" находится на пересмотре с "негативным" прогнозом.