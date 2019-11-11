Инфляция в Китае в октябре ускорилась до максимума почти за 8 лет из-за скачка цен на свинину

Инфляция в Китае в октябре 2019 года ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,9%, как и в сентябре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае в октябре на 3,3% в годовом и на 0,7% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Китай нацелен на удержание темпов инфляции ниже уровня в 3% в годовом выражении. За период с января по октябрь текущего года потребительские цены в КНР выросли на 2,6%.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.

Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.

Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,6% в годовом выражении после снижения на 1,2% в августе. Октябрьские темпы падения цен производителей стали максимальными с июля 2016 года, что эксперты связывают с продолжающимся ослаблением промышленного сектора в условиях сокращения глобального спроса и торговой войны США и Китая.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение цен производителей в КНР в октябре на 1,5% в годовом выражении.

Индекс PPI в октябре увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца.