Экономика

13:23 11.11.2019

Группа Банка Грузии в январе-сентябре увеличила активы на 18,5%, чистая прибыль выросла на треть

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Группа Банка Грузии в январе-сентябре увеличила активы на 18,5%, чистая прибыль выросла на треть

Активы Bank of Georgia Group PLC, холдинговой компании Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны, за январь-сентябрь 2019 года возросли на 18,5% - до 17 млрд 540,7 млн лари ($5 млрд 923,3 млн по текущему курсу - ИФ), сообщается в консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО.

В третьем квартале активы группы увеличились на 8,7%, за год (с конца сентября 2018 года по конец сентября 2019 года) - на 22,5%.

Кредитный портфель Bank of Georgia Group за девять месяцев текущего года вырос на 20,7% и на 1 октября составил 11 млрд 339,7 млн лари. Консолидированные обязательства увеличились на 19,2% - до 15 млрд 500,8 млн лари, в том числе депозиты клиентов составили 9 млрд 613,7 млн лари (рост на 18,2%).

Собственный капитал группы с начала этого года вырос на 13,4%, до 2 млрд 39,9 млн лари.

По итогам января-сентября 2019 года чистая прибыль Bank of Georgia Group составила 343,4 млн лари, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось ранее, активы самого Банка Грузии за 9 месяцев 2019 года выросли на 17,8% - до 16 млрд 212,4 млн лари, составив 35,4% совокупных активов банковского сектора страны (на начало года - 34,7%). Чистая прибыль банка увеличилась на 43,2% и на начало октября равнялась 262,8 млн лари.

Bank of Georgia Group Plc (ранее BGEO Group) в настоящее время владеет 79,75% акций Банка Грузии, который является головным предприятием группы компаний, зарегистрированных в Грузии, Белоруссии и на Кипре. Еще 19,77% принадлежит Georgia Capital, созданному в рамках объявленной BGEO Group в июле 2017 года новой стратегии, предусматривавшей разделение бизнеса группы на банковский и инвестиционный.

Официальный курс на 11 ноября - 2,9613 лари/$1.

Теги: #грузия #банк
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