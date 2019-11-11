ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,3%, слабее прогнозов

ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%, по данным Trading Economics.

В годовом выражении ВВП в июле-сентябре увеличился на 1% после повышения на 1,3% во втором квартале. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,1%.

Несмотря на восстановление показателя по сравнению с предыдущим кварталом, состояние британской экономики все еще остается неустойчивым: в августе и сентябре было зафиксировано снижение ВВП на фоне неопределенности вокруг выхода Великобритании из Европейского союза и замедления роста глобальной экономики, пишет агентство Bloomberg.

Расходы потребителей в третьем квартале повысились на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев. Государственные расходы выросли на 0,3%.

Между тем объем инвестиций бизнеса не изменился за квартал и снизился на 0,6% относительно июля-сентября прошлого года.

По итогам второго квартала британская экономика снизилась на 0,2% в поквартальном выражении и выросла на 1,3% в годовом выражении.

Промышленное производство упало в сентябре на 1,4% в годовом выражении и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.