Зеленский заявил, что в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.

"Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами", - сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник на официальных страницах президента в социальных сетях.

Зеленский указал, что в настоящее время украинцы "лишены права продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения, как граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго".

"Потому что в других странах мира, в соседних Польше и Беларуси, в Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Японии, Израиле, Китае рынок земли существует", - добавил он.

Президент отметил, что в Украине последние 20 лет манипулируют этим вопросом. "Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждая, что этого нельзя делать. А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Возможно, вопрос в другом, возможно, они лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей? Просто подумайте", - подчеркнул он.