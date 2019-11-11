Экономика

12:42 11.11.2019

Рост конкуренции на рынке э/э закладывает основу для непопулярных тарифных решений – глава энергокомитета Рады

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Рост конкуренции на рынке э/э закладывает основу для непопулярных тарифных решений – глава энергокомитета Рады

Импорт электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины благодаря росту конкуренции в последнее время ограничен до минимума, а с 15 ноября может упасть до нуля из-за убыточности, сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт э/э до минимального уровня, в отдельные часы он составляет меньше 50 МВт (при общем потреблении 15-20 тыс. МВт). Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится к нулю, потому что импортеры уже наелись убытков", - написал он на своей странице в Facebook 10 ноября.

По его мнению, ситуация на рынке э/э в Украине через четыре с небольшим месяца после запуска новой модели рынка демонстрирует положительные тенденции и закладывает основы для непопулярных тарифных решений.

"Как по мне, именно такие действия/результаты дают мандат и на какие-то непопулярные тарифные решения. Потому что это честно и важно для доверия", – отметил Герус, не уточнив, о каких решениях идет речь.

Среди основных положительных тенденций он отметил значительное снижение цены как в ОЭС Украины, так и в Бурштынском острове, а также полное отсутствие дефицита э/э на рынке 9 ноября – впервые с момента запуска нового рынка. "То есть ВООБЩЕ не было дефицитов ни в какие часы", – подчеркнул Герус.

Средневзвешенная биржевая цена на рынке на сутки вперед (РСВ) в Бурштынском энергоострове 10 ноября достигла исторического минимума с момента запуска, составив 1,35 грн за кВт/час, сообщил Герус. "Это на 19 коп., или на 14% дешевле, чем было в начале августа", – указал он.

Глава комитета уточнил, что в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины цена э/э составила 1,26 грн за кВт-год, что на 20% ниже в сравнении с началом августа.

По его мнению, снижение цена на рынке э/э связано с тем, что на нем начинает работать конкуренция, факторы спроса и предложения. В то же время он спрогнозировал, что с наступлением холодов цены, вероятно, немного вырастут.

Герус добавил, что в ночь с 10 на 11 ноября запускается еще один блок Хмельницкой АЭС на 1000 МВт и в работе энергосистемы будет 12 блоков из 15 существующих в стране.

Теги: #электроэнергия #импорт #герус #тарифы
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