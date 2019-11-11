Заказы украинцев с AliExpress за 10 мес. выросли на 70% - "Укрпошта"

Количество заказов из Украины с китайской торговой площадки AliExpress за январь-октябрь 2019 года выросло на 70%.

Как сообщила пресс-служба АО "Укрпошта" в понедельник, за указанный период компания доставила из Китая более 20 млн отправлений, большинство из которых – товары из интернет-магазинов, заказываемые украинцами в возрасте 24-35 лет. Самые популярные товарные категории - "телефоны и аксессуары", "электроника", "автотовары".

По данным "Укрпошты", товары с AliExpress пользуются наибольшим спросом среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей, куда компания доставила 56% заказанных украинских посылок из Китая.

"Стремительный рост объемов доставленных отправлений из Китая мы связываем с запуском специально для AliExpress эконом-сервиса доставки без отслеживания Cainiao Super Economy для товаров стоимостью до $2 и сервиса с частичным отслеживанием AliExpress Saver shipping для товаров до $5. Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. По данным "Укрпошты", более 30% китайских отправлений - это товары, стоимостью до $2", - цитирует пресс-служба "Укрпошты" первого заместителя генерального директора Александра Перцовского.

Как сообщалось, "Укрпошта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, на 10% - для приоритетных отправлений.