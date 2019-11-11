Экономика

11:21 11.11.2019

Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

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Рада планирует принять госбюджет-2020 в четверг - Разумков

Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков на заседании согласительного совета заявил, что парламентарии планируют принять проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже в этот четверг.

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

18 октября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год, то есть проголосовала за него в первом чтении.

Теги: #бюджет #разумков #рада
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