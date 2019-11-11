ЕБРР считает земельную реформу исторической возможностью для Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает проведение земельной реформы в Украине и выражает готовность предоставить финансовую поддержку в рамках ее проведения.

"Мы полностью "за" реформирование рынка земли. Это историческая возможность. Вот почему мы хотим убедиться, что она реализована правильно, и введены правильные меры предосторожности. Украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственных земель и защиты от коррупции и злоупотреблений", - написал управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на своей странице в соцсети Facebook после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым.

Он также отметил готовность поддержки реформы путем ее финансирования.

Кроме того, Маттео Патроне и министр экономики обсудили программу ЕБРР и реформу корпоративного управления госпредприятиями. "Реформа госпредприятий является одним из определяющих пунктов нашего взаимодействия с Украиной, и мы с нетерпением ожидаем скорого принятия соответствующего законодательства", - заметил управляющий директор ЕБРР.

Он также подчеркнул, что в отношении "этих двух важнейших реформ" у ЕБРР полностью совпадают взгляды с украинским правительством.