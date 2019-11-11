Экономика

09:55 11.11.2019

"Нафтогаз" добился ареста счетов эмитента бондов "Газпрома" в иенах - GazAsia Capital S.A

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"Нафтогаз" добился ареста счетов эмитента бондов "Газпрома" в иенах - GazAsia Capital S.A

НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A., сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.

В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".

Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.

Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.

Теги: #нафтогаз #счета #газпром #арест
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