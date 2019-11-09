KAN Development отказался от продажи нежилых площадей в ЖК

KAN Development отказался от идеи продавать нежилые площади в жилых комплексах, сообщил основатель компании Игорь Никонов.

"Компромиссы в девелопменте - опасная штука. Мы сегодня полностью отказались от продажи нежилой недвижимости на наших проектах. Почему? Потому что эта модель не в состоянии создать микс сервисов, которые там нужны. Я знаю, что нужны: один магазин, одна аптека, один салон... Если я продал эту недвижимость, я не в состоянии этот микс обеспечить", - сказал Никонов в ходе Киевского международного экономического формума в субботу.

Он отметил, что сервис продляет жизнь проекта.

"И некоторым, может быть, будем даже доплачивать - будем сами ремонт какой-то делать... Но ты должен создать среду. Без среды это не будет работать", - подчеркнул Никонов.

Основатель KAN Development также спрогнозировал в ближайшие пять лет рост рынка коммерческой недвижимости в Киеве.

"Мы еще не достигли нормативного уровня качества недвижимости и коммерческой, и жилой", - сказал он.