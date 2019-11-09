"Океан" приобретет у "Метинвеста" 1,2 тыс. тонн стали для строительства 2 барж нидерландской Eurobulk и модернизации сухогруза

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" заказал у группы "Метинвест" 1,2 тыс. тонн судостроительной стали, 900 тонн из которых будет направлено на строительство двух барж для нидерландской компании Eurubulk.

Как сообщается в корпоративной газете ММК им. Ильича "Ильичевец-вестник", длина каждого судна - 79 м, ширина - 9,6 м, высота борта - 3,5 м.

"Это практически полнокомплектные суда - заказчик самостоятельно установит только некоторые системы электрооборудования", - отмечает издание.

При этом уточняется, что закладка барж запланирована на ноябрь текущего года, завершение строительства - до марта 2020 года. В Нидерланды суда доставят через канал Рейн-Майн-Дунай.

Остальные 300 тонн стали "Метинвеста" завод "Океан" использует при выполнении другого крупного контракта - размерной модернизации сухогруза класса "река-море" по документации, разработанной в одесском Морском инженерном бюро. Предприятие изготовит секцию-трюм с люковым закрытием длиной более 20м.

На реализацию заказа отведено 140 суток.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.