Экономика

20:22 08.11.2019

Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

2 мин читать
Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта.

По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

"Они хотят сделку. Если честно, они хотят заключить сделку намного сильнее, чем я", - указал Трампа.

В четверг сообщалось, что официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил Гао Фэн.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

 

Теги: #президент #сша #китай #пошлины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 08.11.2019
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

19:42 08.11.2019
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

19:14 08.11.2019
Merlin Entertainments построит в Шанхае крупнейший в мире Леголенд не ранее 2023г

Merlin Entertainments построит в Шанхае крупнейший в мире Леголенд не ранее 2023г

17:27 08.11.2019
"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

14:40 08.11.2019
Луценко, будучи генпрокурором Украины, поклялся отомстить Йованович - показания Кента в Конгрессе США

Луценко, будучи генпрокурором Украины, поклялся отомстить Йованович - показания Кента в Конгрессе США

08:17 08.11.2019
Протестующие в Гонконге готовы начать общегородское пикетирование

Протестующие в Гонконге готовы начать общегородское пикетирование

06:05 08.11.2019
Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

04:57 08.11.2019
Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

02:22 08.11.2019
Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

20:02 07.11.2019
Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

Инфляция в Украине в октябре составила 0,7%, в годовом измерении замедлилась до 6,5% - Госстат

Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

Глава "Укрэнерго" призвал прекратить давление на независимого оператора энергосистемы

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский предложил Джеку Ма открыть R&D-центр в Украине

НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

Трамп заявил о планах США повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет

Замглавы правления "Нафтогаза" Коновец покинул компанию

Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

Инициированное странами Персидского залива расследование по импорту стали может стать точкой невозврата в мировой торговой политике – "Интерпайп"

Цены на нефть ускорили снижение на опасениях о торговле США и КНР, Brent у $61,03 за баррель

Глава Минэкоэнерго рассчитывает на достижение компромисса по "зеленой" энергетике

ДТЭК готов рассматривать возможность изменения pre-PPA для поиска компромисса по ВИЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА