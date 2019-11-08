Экономика

19:14 08.11.2019

Merlin Entertainments построит в Шанхае крупнейший в мире Леголенд не ранее 2023г

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Merlin Entertainments построит в Шанхае крупнейший в мире Леголенд не ранее 2023г

Британская компания Merlin Entertainments, управляющая различными парками развлечений и аттракционами, планирует построить в Шанхае крупнейший в мире Леголенд.

Парк развлечений будет расположен в районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в $550 млн. Открытие парка состоится не ранее 2023 года, пишет The Straits Times.

Тематический парк будет сочетать элементы деталей конструктора "Лего" и китайской культуры и ориентироваться на семьи с детьми в возрасте от двух до 12 лет. Также на территории парка будет расположен тематический отель на 250 номеров.

Компания Lego, владельцем которой является датская Kirkbi A/S, демонстрирует стабильный рост на китайском рынке с момента ее прихода в страну более двух десятилетий назад. В настоящее время у компании два розничных магазина в Шанхае и один в Пекине.

В мире работает восемь Леголендов, в том числе в США, Великобритании, Японии, Германии и Дании.

Merlin уже является оператором 13-ти аттракционов в Китае, включая филиалы музея мадам Тюссо в Шанхае, Гонконге, Пекине и Ухане, а также шанхайского океанариума. В мире компания управляет более чем 120 аттракционами в 25 странах.

Merlin Entertainments основана в 1998 году, первичное размещение акций на Лондонской бирже состоялось в ноябре 2013 года. Компания занимает второе место в мире после Walt Disney по количеству посетителей аттракционов.

Теги: #леголенд #развлечение #парк #китай
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