Экономика

19:10 08.11.2019

Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

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Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

Украина в январе-октябре 2019 года импортировала 6 млн 954,027 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (6 млн 561,561 тыс. тонн).

По данным Государственной фискальной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $4 млрд 389,953 млн, что на 1,7% меньше, чем в январе-октябре-2018 ($4 млрд 463,679 млн).

Из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 698,352 млн (доля – 38,69%), РФ – на $1 млрд 554,78 млн (35,42%), Литвы – на $491,026 млн (11,19%), из других стран – на $645,794 млн (14,71%).

Кроме того, по итогам десяти месяцев Украина экспортировала 479,187 тыс. тонн (+32,4% к январю-октябрю-2018) нефтепродуктов на общую сумму $233,667 млн (+13,7%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $53,593 млн, Латвии – $30,453 млн, Венгрии – $26,131 млн, из других стран – $123,49 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 году – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, в 2013 году – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 году – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 году – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 году – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 году – на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, в 2018 году – на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн.

Теги: #импорт #нефтепродукты
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