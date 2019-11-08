Экономика

19:07 08.11.2019

Трамп заявил о планах США повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет

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Трамп заявил о планах США повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, что хочет повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет на фоне растущей критики в адрес отрасли за ее ориентацию на молодежь и вопросов, касающихся последствий для здоровья.

Трамп сказал в ходе разговора с журналистами у Белого дома, что США объявят о планах на следующей неделе, пишет агентство Bloomberg. Минимальный возраст, с которого будет разрешено курение электронных сигарет, может быть повышен до 21 года.

"Мы собираемся повысить возраст", - заявил он.

Трамп также отметил, что его администрация рассматривает возможность ограничить линейку вкусов, которые предлагают производители электронных сигарет, так как некоторые из них ориентированы на молодых потребителей.

Продажа электронных сигарет уже запрещена в 27 странах, включая Австралию и Бразилию. В США ведется расследование в отношении крупнейшего американского производителя электронных сигарет Juul Labs, которого подозревают в создании рекламы, нацеленной на несовершеннолетних потребителей.

Теги: #трамп #курение #сигареты
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