Замглавы правления "Нафтогаза" Коновец покинул компанию

Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец 7 ноября покинул должность, на которой он отвечал за управление финансовыми ресурсами группы.

"За пять лет работы в компании под его руководством внедрена система внутреннего контроля и реализована единая инвестиционная и учетная политики группы "Нафтогаз". Среди других его достижений – внедрение эффективной модели управления структурой капитала, в частности, выход на внешние рынки заимствований, снижение стоимости долгового портфеля Нафтогаза и стоимости текущих заимствований", - говорится в пресс-релизе НАК.

Пресс-служба также сообщает, что уже определена кандидатура финансового директора, который в дальнейшем будет отвечать за управление финансовыми ресурсами группы, идет процесс оформления с ним трудовых отношений.