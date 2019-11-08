Пять банков генерируют почти 85% потребности в дополнительном капитале - НБУ

Всего пять банков генерируют почти 85% потребности банков в дополнительном капитале при базовом и неблагоприятном сценариях, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в пятницу в Киеве.

"Это два государственных банка (Укрэксимбанк и Ощадбанк - ИФ), которые имеют высокую долю неработающих кредитов на своих балансах и, как результат, имеют низкую операционную эффективность. Также два банка с российским капиталом. Один из них фактически прекращает свою деятельность (Проминвестбанк - ИФ), и уже было анонсировано публично, что он прекращает работу с физлицами. Фактически банк идет на сворачивание банковской деятельности, поэтому мы тут не видим проблем. Второй банк уже завершает докапитализацию (Сбербанк - ИФ), и мы видим, что там проблем уже не будет", - отметила Рожкова.

По ее словам, завершает список Укрсоцбанк, причиной потребности в докапитализации которого является операционная неэффективность из-за процесса присоединения к Альфа-Банку, который длился последние полтора года и завершился 15 октября.

"И работающие активы, и все операционных доходы были перелиты на "Альфу", а на балансе Укрсоцбанка остались просто остальные активы, которые, конечно, при трехлетнем прогнозе не могли сгенерировать доход. На сегодня этой проблемы уже нет", - резюмировала первый замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что без докапитализации госбанков в этом году, как и в прошлом, можно обойтись, оставив прибыль в банках для формирования буфера капитала.

Первый замглава НБУ сообщила, что без учета этих пяти банков потребность в докапитализации банковской системы по базовому макроэкономическому сценарию составляет 5 млрд грн, по негативному - 12 млрд грн.

По результатам стресс-тестирования, общая потребность 11 банков согласно базовому макроэкономическому сценарию составляет 35,2 млрд грн. При неблагоприятном макроэкономическом сценарии этим же учреждениям, а также еще семи банкам понадобится уже 73,8 млрд грн.