Цены на нефть ускорили снижение на опасениях о торговле США и КНР, Brent у $61,03 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в пятницу на фоне сомнений в отмене США пошлин в отношении продукции из Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 составляет $61,03 за баррель, что на $1,26 (2,02%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,18 (2,06%) - до $55,97 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из Китая.

"Противоречивые сигналы по поводу того, договорятся ли США и Китай о сделке, чтобы положить конец 18 длинным месяцам торговых споров и неопределенности", - сказал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

Накануне представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

Давление на рынок также оказывает беспокойство о том, что производители ОПЕК+ вряд ли рассмотрят более существенное сокращение нефтедобычи в ходе встречи, которая пройдет 5-6 декабря в Вене. По данным Bloomberg, скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.