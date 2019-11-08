Экономика

17:28 08.11.2019

ДТЭК готов рассматривать возможность изменения pre-PPA для поиска компромисса по ВИЭ

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ДТЭК готов рассматривать возможность изменения pre-PPA для поиска компромисса по ВИЭ

Энергохолдинг "ДТЭК" готов рассматривать возможность изменения условий pre-PPA (договоров купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов) для поиска компромисса в ситуации с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор компании Максим Тимченко в ходе Киевского международного экономического форума в пятницу.

"Мы готовы посмотреть на изменения условий и режима для будущих проектов, проектов, которые не находятся в активной фазе строительства, но мы категорически против каких-либо ретроспективных изменений. Это кране негативный сигнал не только для инвесторов, которые работают в стране, но и для тех инвесторов, которые хотят прийти в Украину. По pre-PPA мы готовы к диалогу, компромиссу и реструктуризации", – сказал он.

Как сообщалось, по оценкам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПо) в 2020 году может составлять 13,5 млрд грн при сценарии as it is и 10,4 млрд грн – при сценарии minddle.

"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Кроме того, в будущем предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

Теги: #виэ #тимченко #дтэк #зеленые_тарифы
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