Инфляция в Украине в октябре составила 0,7%, в годовом измерении замедлилась до 6,5% - Госстат

Потребительские цены в Украине в октябре 2019 года выросли на 0,7%, как и в предыдущем месяце, после снижения в августе на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам октября замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% в августе.

Базовая инфляция в октябре замедлилась до 0,7% с 1,2% в сентябре текущего года, тогда как в августе составляла "минус" 0,1%

В целом с начала года (октябрь-2019 к декабрю-2018) потребительские цены в Украине выросли на 4,2%, базовая инфляция составила 4,1%