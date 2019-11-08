Глава "Укрэнерго" призвал прекратить давление на независимого оператора энергосистемы

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук призвал прекратить политическое и информационное давление на независимого системного оператора энергосистемы, который из-за аномально теплого ноября вынужден все чаще применять диспетчерские ограничения, разгружая электростанции и снижая импорт электроэнергии.

"Если мы будем думать о политических последствиях и, к примеру, сохранять генерацию на каких-то объектах или поддерживать импорт на каком-то уровне, думая о чьих-то бизнес-интересах, что повлечет вынужденное снижение резервов значительно ниже нормативных, то в случае аварийной ситуации на каком-то электроэнергетическом объекте мы будем вынуждены обесточить значительное количество потребителей", - сказал он на пресс-конференции в четверг вечером.

Ковальчук отметил, что системный оператор принимает решения об ограничениях для сохранения операционной безопасности энергосистемы строго в рамках действующего законодательства, кодекса системы передачи и правил работы рынка.

По его словам, если вынужденное ограничение импорта или работы электростанций на несколько часов в сутки влечет за собой потери их собственниками нескольких десятков, максимум сотен тысяч евро, то аварийное обесточивание потребителей на 1 ГВт из-за нехватки резервов затронет около 1 млн домохозяйств.

"Укрэнерго" является оператором системы. Мы не можем себе позволить выполнять политические прихоти, какие-то команды или просьбы политических групп, представителей органов государственной власти и тем более субъектов рынка", - подчеркнул он.

Глава НЭК пояснил, что ключевыми факторами ограничений на фоне сниженного потребления этой теплой осенью являются включение по сигналу местных властей в работу теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), помимо тепла, вырабатывающих и э/э, а также стремительный рост строительства "зеленой" генерации, собственники которой хотят ввести станции до конца 2019 года, чтобы успеть попасть в высокий тариф.

Как сообщалось, диспетчеры "Укрэнерго"5 ноября из-за аномально теплого ноября вводили ограничения для Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") с 3:44 до 4:00 и с 5:25 до 6:00 утра вторника. Первый раз суммарная величина ограничения составила 300 МВт, во второй – 395 МВт.

В тот же день Ковальчук сообщил, что "Укрэнерго" как оператор аукционного офиса вправе корректировать графики поставок по экспортно-импортным контрактам и с 6 ноября начнет ограничивать импорт электроэнергии.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.