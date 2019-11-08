Экономика

11:35 08.11.2019

Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с "чистого листа" - Витренко

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Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с "чистого листа" - Витренко

Наличие открытых споров между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", а также отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа, убежден исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Новый контракт заключается не "Нафтогазом", а с обособленным от НАК оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят. Так что, если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - написал он в "Фейсбук".

"Но начало с "чистого листа" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды", - добавил Витренко.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

На прошедших в сентябре в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.

Теги: #нафтогаз #контракт #витренко
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