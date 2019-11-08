Экономика

11:18 08.11.2019

Зеленский инвесторам: Украина – наиболее привлекательный стартап на планете Земля, вкладывайте в наших талантливых людей

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Зеленский инвесторам: Украина – наиболее привлекательный стартап на планете Земля, вкладывайте в наших талантливых людей

 Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов инвестировать в украинских людей, которые являются главным капиталом страны, и вновь подчеркнул, что лично гарантирует защиту каждому инвестору.

"Вы находитесь в феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом. Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысокие, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решительности, силы для мощного экономического прыжка", - сказал он, выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу.

Зеленский подчеркнул, что люди является главным капиталом Украины.

"Это тот самый Made in Ukraine, которым мы гордимся, и который дает нам конкурентное преимущество. Ведь современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов. Экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций, а украинцы готовы становится первопроходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимать потребности завтрашнего дня. Украинцы очень талантливые, работящие, смелые, амбициозные, креативные, и это именно то, что нужно вашим инвестициям", - указал он, обращаясь к инвесторам.

Президент отметил, что в Украине прекрасно понимают, что стране нужны равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы, даже когда они непопулярны.

"Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты", - добавил он.

Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в украинцев, в украинскую молодежь, в украинские стартапы, малый и средний бизнес в Украине.

"И помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в центре Европы, но и во всем мире. И я, как президент, гарантирую, что готов лично защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца", - заверил он.

Президент также обратил внимание, что на показанном перед открытием форума видео сказано, что, по прогнозам футурологов, до 2050 года в мире будет два главных игрока: Китай и Индия, но также было сказано, что "футурологи иногда ошибаются".

"Когда я решил идти в президенты Украины, было также два других лидера, но футурологи иногда ошибаются. Поэтому все мы должны сделать всё в этот раз, чтобы футурологи также ошиблись, и среди двух столбиков, где есть Индия и Китай, свое достойное место заняла Украина", - сказал он.

Теги: #киев #зеленский #инвесторы #форум #экономика
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