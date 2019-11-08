Экономика

10:38 08.11.2019

Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

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Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено двое повысить конкуренцию в пяти отраслях - энергетике, агропромышленном комплексе, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минеральных удобрений, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться… Что мы планируем сделать в первую очередь? Повысить конкуренцию в два раза в пяти проблематичных отраслях. Это энергетика, АПК, табачная, спиртовая отраслии и рынок минудобрений", – написал министр в Facebook.

Как указал Милованов со ссылкой на последнее исследование конкуренции в Украине, датированное 2016 годом, рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продуктов (товаров, работ и услуг) и почти столько же – 43% - на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

Общество недооценивает масштаб проблемы, а ситуация ухудшается, подчеркнул глава Минэкономики.

В качестве предпринятых мер для повышения конкуренции в спиртовой отрасли Милованов привел смену руководства ГП "Укрспирт", а также поданный президентом законопроект о депонополизации отрасли.

"В табачной отрасли создана рабгруппа с бизнесом и правительством для решения проблем отрасли. Вчера президент Зеленский провел встречу с бизнесом. Договорились, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль готовят меморандум о решении вопросов детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры", – отметил Тимофей Милованов.

По его словам, в агропромышленном комплексе происходят наибольшие изменения.

"Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детинизован рынок земли. При помощи сателитов начнем контролировать использование госземли, бороться с самозахватом и неуплатой налогов", – написал министр.

Теги: #конкуренция #милованов #минэкономики
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