Предлагаемые законопроектом о ликвидации схем в оценке недвижимости инструменты будут неэффективны – юристы

Инструменты, предлагаемые законопроектом о ликвидации схем в оценке недвижимости (№2047-д) будут неэффективны, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Действующая схема регистрации оценок в Единой базе данных отчетов об оценках (ЕБДоО) является именно "схемой" и воплощением мечты любого власть имущего, "чтобы капало". Суть существующей схемы, как и схемы, предлагаемой законопроектом №2047-д, проста - вставить в цепочку "ЕБДоО – потребитель" посредника с непонятным функционалом", - отметил управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк

Юрист подчеркнул, что в законопроекте используется "странное как для закона" определение ЕБДоО как инфрмационно-телекоммуникационной системы, в состав которой входят база данных и модуль электронного определения оценочной стоимости (с целью проверки стоимости объектов налогообложения, внесенной субъектом оценочной деятельности).

"После этого последует постановление Кабмина о порядке работы "модуля электронного определения рыночной стоимости" или какое-нибудь письмо Минюста с разъяснениями. Суть всего этого будет заключаться в том, что для получения доступа к модулю необходимо получить разрешение, а где нужно получать разрешение, там есть чиновник, и т.д. Законом не определяются такие детализированные понятия как правило", - прогнозирует юрист.

Тарасюк отметил, что "во всем мире стремятся сократить цепочку между производителем товаром и услуг и потребителем".

"Чем короче цепочка, тем дешевле услуги (товар). Аналогично происходит и с госуслугами с поправкой на бюрократию. Любой посредник увеличивает себестоимость. Согласно закону "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине", оценщики несут ответственность за фальсификацию оценок. Логичнее было бы проработать ответственность оценщиков более детально и поставить точку. Оценщик вносит данные в ЕБДоО и несет ответственность за ее достоверность. Наличие всяческих экспертиз и посредников точно не несут никаких контрольного функционала", - считает он.

По мнению юриста, для решения проблемы с оценкой необходимо усовершенствовать ЕБДоО в части выработки индикативных цен на недвижимость согласно месторасположению с необходимостью доказать любое отклонение в ту или иную сторону фискальному органу при наличии таких фактов.

Тарасюк отметил, что проблема т.н. "электронных площадок" заключается, "в их существовании, они создают определенную емкость рынка квази-административных услуг". При этом, по его мнению, наличие любых площадок в этом процессе неоправданно, так как влечет за собой необходимость дополнительных человеческих ресурсов на их содержание и провоцирует непрозрачную процедуру допуска площадок к работе с ЕБДоО.

Решить проблему, считает Тарасюк, могло бы определение четкого и работающего механизма ответственности оценщиков и реальная диджитализация процесса регистрации оценок в ЕБДоО

В свою очередь старший юрист юридической фирмы "Антика" Василий Шеретько отметил, что "существующие на сегодняшний день проблемы в анализируемой сфере связаны не столько с существованием электронных площадок как таковых, сколько с рядом организационных недочетов и отсутствием альтернативы, предложенной государством".

"Наличие разумной альтернативы в виде электронной площадки государственной формы собственности или же обеспечение непосредственного доступа к ЕБДоО, даже без отключения площадок, расставило бы все на свои места. Таким площадкам пришлось бы либо эволюционировать, в т.ч. пересмотреть свои подходы к ценообразованию, либо прекратить существование по причине отсутствия заказов на их услуги", - сказал он.

Юрист считает, что принятие законопроекта даже в предложенной редакции способно урегулировать существующие проблемы. Однако он не исключил риска определенного дискомфорта на переходный период, связанного с отключением от реестра электронных площадок при условии необеспечения надлежащего функционирования непосредственного доступа к реестру.

"В нашем понимании законопроект направлен, в первую очередь, на ликвидацию некоего промежуточного звена - электронных площадок, практическая целесообразность внедрения и существования которых вызывает целый ряд вопросов. В нашем понимании, самой большой схемой было внедрение электронных площадок без создания альтернативной возможности доступа к реестру, что позволило площадкам самостоятельно и без какого-либо контроля диктовать условия взаимодействия с реестром, в частности, стоимость такого взаимодействия", - сказал он.

Со своей стороны старший юрист практики недвижимости и строительства АО Arzinger Татьяна Сторожук считает, что ЕБДоО "за короткое время показала положительный эффект аккумуляции данных об оценке, значительное повышение пороговых показателей оценки объектов недвижимости, что, в свою очередь, положительно повлияло на наполняемость государственного бюджета, однако вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в Налоговый кодекс "позволили определенным образом монополизировать деятельность авторизированных электронных площадок среди четырех операторов и установить согласованные цены на данные услуги".

"Основными причинами можно назвать предоставление полномочий аккредитованным операторам подтверждать доступ к единой базе без урегулирования такого взаимодействия с другими участниками и ответственности операторов за неправомерные действия или бездеятельность", - сказала она, подчеркнув, что предусмотренная законопроектом ликвидация электронных площадок оправдана.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект №2047-д о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости в редакции Марьяна Заблоцкого.

Ранее профильный комитет отказался поддержать законопроект 2047-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил членам комитета пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости.