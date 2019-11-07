Мы будем защищать инвестиции, поступающие в Украину - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с исполнительный директором австрийской компании Head (производитель спортивного снаряжения) Иоганном Элиашем заявил, что защита инвестиций, которые поступают в Украину, является приоритетом для украинской власти.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, Зеленский поздравил Элиаша с началом строительства завода Head в Украине.

"Мы очень рады, потому что это серьезные инвестиции крупной компании в Украине. Это очень важно, и мы будем защищать все инвестиции. Это для нас является приоритетом", - сказал президент.

В свою очередь Элиаш отметил, что Украина имеет большие возможности для привлечения иностранных инвестиций - как из стран Евросоюза, так и из США. "Украина сегодня - это место для инвестиций", - сказал он.

Отмечается, что во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак.