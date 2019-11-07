"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля 2020г

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что решение суда Амстердама по иску компании о признании решения Стокгольмского арбитража и его принудительном выполнении в Нидерландах будет вынесено в первом квартале 2020 года, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает $3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года", – написал он в Facebook в четверг.

Топ-менеджер НАК также уточнил, что слушания в суде Амстердама назначены на 4 декабря.

Витренко напомнил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, но Нидерланды в настоящее время "выглядят самым быстрым вариантом".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности по РСБУ он указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту его активов в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в конце 2020 года. "Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму – около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ИФ). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу этого же года ", - отмечал Витренко.