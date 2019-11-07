Экономика

14:54 07.11.2019

Закон о рынке электроэнергии работает в искаженном виде - советник главы Минэкоэнерго

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Закон о рынке электроэнергии работает в искаженном виде - советник главы Минэкоэнерго

Принятый в апреле 2017 года закон "О рынке электроэнергии" сегодня работает в сильно искаженном виде, убежден один из его авторов, советник министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Илья Полулях.

"Если кто-то прочитает сначала закон, а потом увидит реальность, он просто не поймет, что происходит", - сказал он в рамках проходящего в Киеве международного форума "Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее".

По его словам, изначально заложенная в закон цель запуска конкурентного рынка электроэнергии позднее была сильно искривлена принятыми правительством и регулятором подзаконными актами.

Полулях, в частности, привел в пример утвержденный Кабинетом министров механизм ПСО, которым на государственные НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" возложены спецобязательства продавать значительную долю своей выработки по фиксированной низкой цене.

Он отметил, что при разработке закона о новом рынке электроэнергии Украины одной из задач было исключение возможности административного или коррупционного влияния продавать произведенную государственными компаниями электроэнергию дешево.

"Но фактически вынудили административным путем. Есть куча искривлений, и они меняют всю систему. Если мы говорим о спецобязательстве "Энергоатома" продавать 90% производства, то это не правильно, это мешает создать ликвидный рынок", - отметил советник министра.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы) и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня 2019 года возложил механизм спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.

В начале сентября Энергетическое сообщество (Energy Community) заявило, что поэтапная отмена механизма публичных специальных обязательств (PSO, public service obligations) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна рассматриваться регулятором и новым составом Кабинета министров Украины в качестве высокоприоритетной задачи.

В организации подчеркнули, что принятый правительством прежнего состава механизм спецобязательств был разработан без консультаций с Энергосообществом.

Теги: #минэкоэнерго #рынок_электроэнергии
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