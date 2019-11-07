Экономика

14:07 07.11.2019

Порошенко начал переписывать свою долю в "Рошене" на сына

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Порошенко начал переписывать свою долю в "Рошене" на сына

пятый президент Украины, член фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко перерегистрировал свою часть в кондитерской корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея Порошенко, сообщается на сайте проекта Центра противодействия коррупции.

Согласно данным на портале ЦПК, экс-президент в своей декларации перед увольнением с должности 20 мая указывал себя бенефициарным владельцем ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) и оставался им, как минимум, до 1 октября. По состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан Порошенко Алексей. Эту информацию подтверждает и Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Из ЕГР следует, что контроль над "ЦЕКК" перешел в Порошенко-младшего в результате получения корпоративных прав на нидерландский Roshen Europe B.V., которая владеет 85% "ЦЕКК". Согласно последней декларации пятого президента Украины, ранее Roshen Europe B.V. также принадлежала ему.

В то же время, по данным ЦПК, бенефициарный владелец начал меняться и у тех предприятий кондкорпорации, где ООО "ЦЕКК" является учредителем, которые до недавнего времени декларировал Петр Порошенко. В них экс-президента также заменил его сын. Однако Петр Порошенко пока остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных "ЦЕКК" предприятий, в частности, ООО "Рошен-Столица", ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Пока агентству Интерфакс-Украина" не удалось получить комментарий по данной информации от кондкорпорации.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #рошен #порошенко
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