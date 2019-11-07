Российская "дочка" ArcelorMittal закрывает свое представительство в Киеве

ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" (Москва, РФ), дочернее предприятие мирового концерна ArcelorMittal в России, производитель и поставщик черного и нержавеющего металлопроката на территории РФ, закрывает свое представительство в Киеве.

Как сообщается в официальном объявлении компании, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в четверг, представительство закрывается на основании соответствующего приказа ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" от 6 августа 2019 года.

ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" зарегистрировано в РФ 28 мая 2009 года, занимается поставками металлопроката. Генеральный директор - Матхур Анураг.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".