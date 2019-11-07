Полноценный запуск ЭКА возможен только после изменений в законодательство

Полноценный запуск Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) возможен только после усовершенствования законодательства, вопрос о недостаточном финансировании пока не стоит, сказал торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"У ЭКА нет ни одного клиента. Меня раздражает шум вокруг ЭКА. Я хочу, чтобы агентство было действенным. Потому что по своему дизайну, согласно нынешнему законодательству, оно не может работать. Потому что не может предоставлять свои услуги. Нужно менять законодательство", - сказал он, выступая на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" в Киеве в четверг.

По мнению торгпреда, вопрос недофинансирования ЭКА не стоит.

"Можно увеличить штат и влить туда еще условных 20 млрд грн, но они и копейки не могут потратить, поскольку не могут работать по закону. Второй вопрос: у них ведь нет клиентов. Нет такой компании, которая бы пришла и сказала: мне точно нужна эта услуга, такая-то страховка", - отметил Качка.

Торгпред заявил, что усовершенствование законодательства относительно этого агентства - среди его приоритетов на ближайший год.

"Я поддерживаю деятельность этой институции, но в этом противостоянии между Радой и предыдущим правительством создали то, что ничего не может делать... Это хороший, классный инструмент, но на сегодня он как музей Ленина", - подчеркнул Качка.

Кроме того, по его словам, в планах Минэкономики - модернизация законодательства относительно инструментов защиты, в том числе относительно предварительных мер и ускорения торговых расследований.

"Мы готовим обновление законодательства на основе проектов закона, которые были поданы предыдущим правительством. Мы будем модернизировать самую правовую рамку инструментов торговой защиты”, - сказал он.