В тендерах "Нафтогаза" на закупку газа за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал перечень из 11 компаний, получивших право на участие в тендерах на закупку природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от банка в рамках размещения еврооблигаций в 2019 году.

Согласно пресс-релизу компании, по этому проекту "Нафтогаз" может использовать до EUR120 млн для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

В перечень поставщиков, прошедших процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР, вошли: CEZ a.s (Чехия), Alpiq Energy SE (Чехия), MET Gas and Energy Marketing, Axpo Solutions AG, DXT Commodities SA (все - Швейцария), Uniper Global Commodities SE, RWE Supply and Trading GmbH (обе - Германия), ENGIE SA (Франция), EDF Trading Limited, Shell Energy Europe Ltd., GHG Emissions Traders and Consultants Ltd. (все - Великобритания),

Как сообщалось, в июле 2019 года "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.