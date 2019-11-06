Экономика

19:08 06.11.2019

Дебютный выпуск "зеленых" евробондов DTEK Renewables стал первым бенчмарком в данном секторе – организатор

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Дебютный выпуск "зеленых" евробондов DTEK Renewables стал первым бенчмарком в данном секторе – организатор

Выпуск еврооблигаций DTEK Renewables на EUR325 млн стал дебютным корпоративным "зеленым" выпуском украинского эмитента и, соответственно, первым бенчмарком для инвесторов в данном секторе, заявил и.о. главы инвестиционно-банковского управления соорганизатора выпуска ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Гладков.

"В целом мы видим спрос от эмитентов в регионе на подобные выпуски и наблюдаем повышенное внимание инвесторов к статусу ESG* (*экологичные, социальные и управленческие факторы) компаний. В будущем мы рассчитываем увидеть больше подобных выпусков", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Гладков уточнил, что компания DTEK Renewables во время road-show провела встречи более чем с 50 инвесторами из Великобритании, США, Швейцарии и Германии. В первую очередь, лидировал спрос от институциональных инвесторов из Великобритании и континентальной Европы, а также США (80%-90%), добавил и.о. главы инвестбанковского управления ИК "Ренессанс Капитал".

По его мнению, об успехе сделки как "зеленого" выпуска свидетельствует значительный спрос со стороны крупнейших европейских фондов, которые специализируются на "зеленых" облигациях.

"Комбинация доминирующей рыночной доли ДТЭК в секторе возобновляемой энергии, продолжающегося развития новых проектов и "зеленого" формата сделки стали самыми важными факторами для инвесторов", – считает Гладков.

Он уточнил, что в ходе road-show инвесторы подробно изучили систему тарифов в Украине, структуру и перспективы роста рынка возобновляемой энергии в среднесрочной перспективе.

Как сообщалось, DTEK Renewables Finance B.V. 5 ноября провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%, доходность составила 8,75%.

Еврооблигации гарантированы материнской компанией эмитента DTEK Renewables B.V., а также дочерними предприятиями DTEK Renewables.ООО "Солар Фарм-3" и ООО "Орловская ветроэлектростанция". Бумаги выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.

Fitch Ratings Limited присвоил им рейтинг "В", а Standard&Poor’s – "В-". После закрытия выпуск, как ожидается, будет первым выпуском "зеленых" бондов украинским эмитентом.

Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, соорганизатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигация, будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты в возобновляемой энергетике. По данным Fitch, на конец первого полугодия 2019 года на долю DTEK Renewables приходилось 47% установленной мощности ВЭС (300 МВт) и 10% – СЭС (210 МВт), однако к концу этого года компания намерена увеличить свой портфель до 1 ГВт, а к концу 2022 года – до 1,9 ГВт.

Теги: #еврооблигации #мнение #дтэк
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