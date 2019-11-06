Экономика

18:31 06.11.2019

Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

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Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд сформировал коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка относительно отмены решения Окружного административного суда Киева о национализации ПриватБанка, сообщили журналистам в Нацбанке в среду.

По оценкам экспертов НБУ, согласно существующей практике, в ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

В Нацбанке добавили, что в другой судебной инстанции было принято решение приостановить до вердикта указанного выше апелляционного админсуда по делу о законности национализации рассмотрение апелляции НБУ на решение Печерского райсуда Киева от 20 апреля 2019 года о разрыве договора личной поруки экс-владельца банка Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.

Теги: #судьи #приватбанк
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