Экономика

17:05 06.11.2019

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

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ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020-м, свидетельствует прогноз банка.

"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м", – указывается в пресс-релизе банка.

Украинская экономика остается стойкой к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные, отмечает ЕБРР.

При этом ЕБРР подчеркивает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашение о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украину ожидают крупные выплаты по государственному долгу.

Как сообщалось, Минэкономики в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,8% до 3,5%, в 2020-м с 3,3% до 3,7%.

Теги: #рост #ебрр #ввп #экономика
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